الضرائب: مد أجل تقديم إقرارات الأشخاص الاعتبارية والقيمة المضافة حتى 8 مايو



كتب- مصطفى عيد:

قررت مصلحة الضرائب المصرية مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار ضريبة كسب العمل، وكذا نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك كله حتى يوم 8 مايو المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار المصلحة جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك؛ كما جاء طبقًا للمادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".

وكان من المفترض انتهاء مهلة تقديم الإقرارات للفئات المذكورة بنهاية الشهر الجاري والتي توافق يوم السبت المقبل وهو يوم عطلة رسمية بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال وعيد الفطر، حيث تمتد الإجازة إلى يوم السبت التالي بسبب العطلة الأسبوعية، وبالتالي يصبح يوم الأحد 8 مايو أول يوم عمل بعد هذه الإجازة.

وخلال فترة الإجازة لا يحتاج الممولون للانتظار من أجل تقديم إقراراتهم، التي يتم تقديمها إلكترونيا، وبالتالي يسمح لهم في أي وقت خلال هذه الفترة برفعها وتقديمها عبر الإنترنت.

وذكر عبد القادر أن هذا المد يأتي تنفيذًا للقانون، وحرصًا من جانب المصلحة على توعية الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، موضحا أن خطورة عدم الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرض المخالف للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

وأشار إلى أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن (16395).