تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والملوخية 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و10.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 8 و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.