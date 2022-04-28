16 جنيها تراجعا بسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 16 جنيها، مقارنة بتعاملات أمس، مع تراجع المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 724 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 931 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1086 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1241 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8688 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1882 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.19%، في الساعة 9:10 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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