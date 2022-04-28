أول دولة أفريقية تعتمد بتكوين عملة رسمية

اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى العملة المشفرة "بتكوين" عملة رسمية في البلاد، لتصبح أول دولة في أفريقيا والثانية في العالم تعتمد هذه العملة رسميًا.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية إن البرلمان وافق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة.

وقال رئيس ديوان رئيس الجمهورية: "الرئيس يؤيد مشروع القانون هذا، لأنه سيحسن أحوال مواطني أفريقيا الوسطى".

وتمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى احتياطيات كبيرة من الذهب والألماس، لكنها إحدى الدول الأكثر فقرًا والأقل نموا في العالم وتعاني من عنف المتمردين منذ سنوات. وهي إحدى ست دول تستخدم فرنك وسط أفريقيا، وهي عملة إقليمية ينظمها بنك دول وسط أفريقيا.

وفي العام الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد بتكوين كعملة قانونية.