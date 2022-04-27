800 جنيه تراجعًا في سعر طن الحديد بشركتي حديد المصريين والسويس للصلب

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام لغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن الحديد في شركتي حديد المصريين والسويس للصلب تراجع بقيمة 800 جنيه للطن، وذلك اعتبارًا من بداية مايو المقبل.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد في شركتي حديد المصريين، والسويس للصلب تسليم أرض المصنع سجل 19100 جنيه، اعبتارًا من مايو المقبل مقارنة بنحو 19900 جنيه الشهر الجاري.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد في السوق تسليم أرض المصنع بين 19170 جنيهًا، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 19400 و19500 جنيهًا، وفقا لقول الزيني.

وكانت شركة حديد عز أعلنت انخفاض سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع اعتبارًا من مايو المقبل بقيمة 830 جنيهًا، ليسجل الطن 19170 جنيهًا.

ويأتي الانخفاض، بعدما شهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية على مدار الأشهر الماضية بالسوق المحلي، وذلك نتيجة صعود الخامات بالبورصات العالمية، ما دفع الحكومة لمطالبة مصنعي الحديد بعدم المغالاة في الأسعار بالأسواق.

وكانت شركات الحديد رفعت سعر الطن اعتباراً من بداية إبريل الجاري بين 3 و4 آلاف جنيه، بحسب كل شركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.