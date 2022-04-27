البريد المصري يعلن اسم الفائز بجائزة "المليون جنيه"



كتب- علاء حجاج:

قالت الهيئة القومية للبريد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها نظمت اليوم حفل السحب على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية.

وأضافت أنه تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجميع قيادات الهيئة، ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن رئيس البريد عن نتيجة السحب على حسابات التوفير "جائزة المليون جنيه" لشهر (أبريل 2022)؛ حيث فاز بها العميل سليمان جعفر علي، وهو صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع توفير شبرا.

وقال فاروق إن حملات جوائز حسابات التوفير "ربع السنوية" التي تقوم بها الهيئة القومية للبريد تأتي حرصاً من الهيئة على التواصل المستمر مع عملائها وتقديراً لولائهم وثقتهم بخدماتها المصرفية المتعددة والمتميزة التي تقدمها، وتعكس حرص واهتمام الهيئة على تقديم تجربة مالية استثنائية لعملائها.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر فاروق أن الهيئة طبقت كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، مشيرا إلى أنه تمت ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب البريد وفقاً لأحدث المعايير الدولية ليصبح مكتب البريد واجهة المواطن للحصول على الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

ووفقا للبيان، تقدم جائزة المليون لعملاء توفير البريد بصفة "ربع سنوية" بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على أن يكون الحساب توفير "أفراد"، وأن يكون نشطا، ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول في السحب على الجائزة.

كما تتضمن هذه الشروط أن يكون الرصيد وقت إجراء السحب أكبر من أو يساوى رصيد أول المدة "ربع السنوية"، وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب، وأن يكون للعميل بطاقات دفع إلكتروني مربوطة بحسابه مفعلة ونشطة، ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته.