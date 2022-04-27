3.6 مليار جنيه حصيلة جمارك "الدخيلة" و"دمياط" من الرسوم والضرائب في مارس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، خلال مارس الماضي بلغت نحو 3 مليارات و646 مليونًا و588 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج خلال مارس الماضى عن مشمول 9 آلاف و891 شهادة جمركية واردة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح أن هذه السلع والبضائع تشمل القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات.

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 578 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و688 مليونًا و337 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و681 بيانًا جمركيًا خلال مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل".

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لهذه السلع المصدرة بلغت 9 مليارات و693 مليونًا و746 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 17 مليونًا و433 ألف جنيه.