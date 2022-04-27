32 % ارتفاعًا بصادرات الصناعات الهندسية في الربع الأول من 2022

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبحسب بيان المجلس، فإن صادرات القطاع ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 983 مليون دولار مقابل 743 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعًا بنسبه 41% فى شهر مارس 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021، حيث بلغت 392 مليون دولار في مارس 2022 مقابل 278 مليون دولار فى مارس2021.

وأشار البيان إلى أهم القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال عام 2022 حتى نهاية شهر مارس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 وهي: الأجهزة الكهربائية بنسبة 66%، والكابلات بنسبة 100%، و الاجهزة المنزلية بنسبة 21%، والمعادن بنسبة 94%، وتشغيل و تشكيل المعادن بنسبة 93%، والآلآت و المعدات بنسبة 116%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها هي أوروبا ( المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– المانيا – أسبانيا– التشيك)، وفي آسيا (السعودية – الامارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان)، وفي أفريقيا (المغرب - الجزائر- ليبيا – غانا).

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استمرار الطفرة المحققة في الصادرات الهندسية يعود إلى الطلب الخارجي المرتفع حاليا في ظل تضرر التوريد من بعض الدول.

وأشار إلى أن القطاعات الهندسية المصرية بحاجة إلى النزول بتكاليف الإنتاج حتى يتسنى الاستمرار في تحقيق القفزات التصديرية على مدار السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار خامات الإنتاج في العالم كله، الأمر الذي يضغط بقوة على الأسعار النهائية للمنتجات ليس في مصر وحسب ولكن في كافة الأسواق.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على أن المجلس مستمر في فعاليات الدخول إلى الأسواق الجديدة، وأن هناك استجابة من بعض الأسواق في أفريقيا، حيث جرى توقيع عدة اتفاقات بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول مثل زامبيا و نيجيريا.

وكشفت حلمي عن عقد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية اجتماع عبر تقنية zoom مع السفير محمد صفوت سفير مصر في دولة أنجولا للبدء في التحضيرات الخاصة بالبعثة التجارية إلى أنجولا في الفترة من 27 يونيو الى 1 يوليو 2022, حيث أفاد السفير بوجود العديد من الفرص التصديرية للشركات المصرية في دولة أنجولا.