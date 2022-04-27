مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 10718 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.59%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، توجيه الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب خلال جلسة اليوم صافي شراء من الأسهم بقيمة 146.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 23.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 170.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.27% إلى مستوى 10682 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات الأجانب.