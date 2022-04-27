نائب رئيس اتحاد المستثمرين: توجيهات السيسي "فرصة يجب استغلالها"

كتبت – شيماء حفظي:

قال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن خطاب الرئيس حول تعميق الصناعة المحلية "فرصة يجب استغلالها.. مفيش فرصة أحسن من دي".

وأطلق الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية لتقليل الواردات وتقديم عدد من الحوافز تتضمن أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وتقنين أوضاع المخالفين ودعم المتعثرين.

ويرى حفيلة، أن هذه الدعوة جديدة للحوار المجتمعي ولرجال الصناعة ودعم الممخالفين والمتعثرين والاتحاد العام للمستثمرين لللنهوض بالدولة والصناعة الوطنية.

"الرئيس تحدث عن سياسة دولة جديدة تتضمن محفزات وإعفاءات، وآن الاوان للمشاركة بالآراء والأفكار وعرض المشكلات والمقترحات، نحن في أزمة والرئيس حس بأهمية تطوير الصناعة وأشكره على ذلك" وفقا لحفيلة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الفترة المقبلة، ستكون مهمة مجتمع الأعمال في تقديم مبادرات وحلول ومساعدة المتعثرين للتقدم لتوفيق أوضاعهم، ليتمكنوا من الاستفادة بالمميزات التي تحدث عنها الرئيس.

وأشار حفيلة، إلى أن "الرسالة واضحة أننا سنجد تسهيلات وتعاملات مختلفة عن المرات السابقة، الرئيس لم يتحدث في العموم لكنه ذكر كل فئة باسمها وهذا يعني أنه سيكون هناك معاملة خاصة في البنوك للمتعثرين ومساعدتهم وعدم توقف أي مصنع"

"احتمال تكون الأزمة الروسية الأوكرانية حصلت لنطور نفسنا ونطور صناعتنا، وعلينا أن نحلل الوضع بشكل جيد" وفقا لحفيلة.