اتحاد المشروعات الصغيرة: تصريحات السيسي عن تشجيع القطاع الخاص رسالة طمأنة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة، في بيان له اليوم الأربعاء، مساندته الكاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع المصانع المخالفة والمتعثرة.

وأضاف الاتحاد، أن تصريحات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، والذي شارك فيه الاتحاد، بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي والعمل على دعم الصناعة تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أمس الثلاثاء، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

كما وجه الرئيس الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وطلب منها إعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

ووجه الرئيس الحكومة أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الرئيس دائم المساندة للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع مسخرا كل جهود الدولة الحالية على توفير متطلبات الاستثمار والتصنيع وفوائض كهرباء والبنية الأساسية والطرق وغيرها.

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن جميع المستثمرين من المصريين والأجانب لديهم حوافز وفرص غير مسبوقة للعمل والإنتاج داخل السوق المحلي، ولديهم ثقة كبيرة في أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي قادر على الخروج من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بدعم من جهود الإصلاح الاقتصادي الداخلية التي تمت خلال السنوات الست الماضية.

وشدد على أن القطاع الخاص المصري والأجنبي مدرك تماما لمزايا وفرص الاستثمار في مصر، وسيعمل على استغلالها بدعم كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف السقطى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية في قرى ومراكز حياة كريمة وهو ما سيتيح فرصا هائلة للاستثمار في الأنشطة الصناعية المناسبة لطبيعة القرى والمراكز، مما يضمن استدامة التنمية فى تلك المناطق والخروج بأهلها من دائرة الفقر والقضاء على هجرة الشباب من القرية إلى المدينة للبحث عن فرص عمل ملائمة.

وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعاون دائم مع كافة الجهات المعنية لدعم الاقتصاد المحلي على توليد فرص عمل وقيمة مضافة وتطوير الصناعة بالشكل الذي يتناسب مع طموح القيادة السياسية التي تعمل من أجل إعلاء شأن الصناعة المصرية في العالم، وتوطين جميع الصناعات بشكل علمي واقتصادي، ودعم جميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها.

وأشار الاتحاد إلى أن دعوته لحضور إفطار الأسرة المصرية كمنظمة مجتمع مدني ممثلا لأكثر من 40 جمعية مستثمرين في جميع محافظات مصر يوضح مدى اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحرصه على التواصل المباشر مع المستثمرين.

وأوضح أن هذا الأمر يضاف إلى المجهودات الكبيرة للرئيس لدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل 98% من الاقتصاد المحلي والذي حظى باهتمام غير مسبوق من التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع بعد أن أعطى توجيهات مباشرة بتسخير كل جهود الدولة الحالية لتوفير متطلبات الاستثمار والتصنيع من كهرباء وبنية أساسية وطرق وغيرها.