الضرائب تهدد الشركات غير الملتزمة بالمرحلة السادسة للفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها السادسة، وفقًا للقرار رقم 619 لسنة 2021، بسرعة الانضمام إلى المنظومة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.

كما طالب عبد القادر هذه الشركات بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل عليها من خلال التسجيل ذاتيًا على الرابط التالي: (اضغط هنا)، وكذلك استخراج الختم الإلكتروني من خلال شركة مصر للمقاصة، أو شركة إيجيبت تراست، أو شركة فيكسد مصر.

وأشار إلى أن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أن المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت في 15 فبراير الماضي.

وكانت مصلحة الضرائب بدأت إلزام الشركات المقرر ضمها ضمن المرحلة السادسة في 15 فبراير الماضي، وذلك بعد قرار أصدرته في نوفمبر الماضي بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من منتصف فبراير 2022.

وكان سبق هذا القرار صدور قرار رقم 443 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بإجمالي 3738 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر 2021.

وبحسب بيان الضرائب اليوم، أكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وذكر عبد القادر أن المصلحة تعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل أسبوعي، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي: (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية، كما يتلقى الخط الساخن للمصلحة (16395) كافة الاستفسارات والتساؤلات ويرد عليها.