البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.67% إلى مستوى 10753 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.08%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.27% إلى مستوى 10682 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
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