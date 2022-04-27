البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.67% إلى مستوى 10753 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.08%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.27% إلى مستوى 10682 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.