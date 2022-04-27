ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضروات بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 و10.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 7.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.