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قفزة في البوري.. أسعار السمك اليوم بسوق العبور

10:14 ص الأربعاء 27 أبريل 2022
قفزة في البوري.. أسعار السمك اليوم بسوق العبور

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
قفز سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، كما صعد سعر كيلو السمك المكرونة، بينما تراجع سعر كيلو الجمبري.

أسعار السمك اليوم

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 39 و41 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.
وقفز سعر كيلو البوري 41 جنيها، ليتراوح بين 83 و93 جنيها.
واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.
وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 15 جنيها ليتراوح بين 80 و86 جنيها.
وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

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سوق العبور سعر السمك البوري سعر السمك المكرونة أسعار السمك

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