مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.27% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.27% إلى مستوى 10682 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.98%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 28.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 27.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.99% إلى مستوى 10548 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.