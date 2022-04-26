سعر الذهب اليوم يقفز.. وجرام 21 يسجل 1115 جنيهًا لأول مرة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيهًا، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 956 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1115 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1904 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.37%، في الساعة 12:43 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب