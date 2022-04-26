الضرائب توضح طريقة التسجيل بمرحلة التشغيل التجريبي للإيصال الإلكتروني



كتب- مصطفى عيد:

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الاثنين، طريقة التسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلة التشغيل التجريبي التي بدأت منذ أيام في حال رغبة أي شركة أو تاجر المشاركة فيها قبل بدء التطبيق الرسمي في يوليو المقبل.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كامتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، موضحا أن التشغيل التجريبى للمنظومة بدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، وسيبدأ إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من أول يوليو 2022.

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأوضح عبد القادر أن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني دون حاجة إلى إجراءات تسجيل جديد.

وذكر عبد القادر أنه بالنسبه للتسجيل في مرحلة التشغيل التجريبي (البيئة الاختبارية) التي بدأت منتصف الشهر، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.

وقال عبد القادر إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة (التشغيل التجريبي) تتمثل في الآتي:

1- التسجيل على البيئة الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني، حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بالمنظومة مرفقا به مستندات التسجيل إلى الإيميل الرسمي للإيصال الإلكتروني (eReceipt.support@eta.gov.eg) من الإيميل الرسمي للشركة.

2- التسجيل على البيئة الفعلية فيقوم الممول بالتوجه إلى المركز/ المأمورية المختصة وتسليم الطلب، وبعد ذلك يقوم المسئول بالاطلاع على أصول المستندات واستلام وختم الطلب بختم وارد المأمورية.

3- ترسل المصلحة دعوة لمفوض الشركة على الإيميل المسجل بطلب التفويض، ويستقبل مفوض الممول الإيميل من المصلحة ويقوم بفتح الرابط المرسل له والبدء في تسجيل بياناته على صفحة المنظومة.

4- يقوم المفوض بتسجيل نقاط البيع و/ أو أنظمة الـ ERP بالشركة أو إرسال دعوات لمفوضين أخرين، وفي حالة عدم استيفاء المستندات يتم إخطار الممول بالمستندات الناقصة لاستيفائها وإرسالها مرة أخرى للمأمورية.

وفيما يتعلق بالتسجيل الذاتي بمنظومة الإيصال الإلكتروني، أشار عبد القادر إلى أن له شروط وهي ضرورة وجود الختم الإلكتروني، واستخدام ويندوز 10، موضحا أن التسجيل الذاتي للشركة يتم من خلال 4 نوافذ تبويب وهي نافذة توقيع دافع الضرائب، ونافذة معلومات دافع الضرائب، ونافذة التحقق، ونافذة دعوة المسئول.