تراجع عالميًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وذكر نجيب، أن حالة سوق الذهب تسم بالهدوء في حركتي البيع والشراء، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 733 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 943 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 1100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1895 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.89%، في الساعة 3:10 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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