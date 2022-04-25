28 % ارتفاعًا في صادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من العام

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021،

رغم التوترات الجيوسياسية والتى بالطبع لها تأثيرتها المختلفة على حجم الصادرات المصرية في 2022.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الاثنين، فإن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2022 سجلت 2.002 مليار دولار مقابل 1.567 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأضاف أن المجلس العديد من القطاعات حققت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي منها منتجات الأسمدة التى حققت نمواً بلغ 40%، والكيماويات غير العضوية بنسبة نمو بلغت 124%، ومنتجات المنظفات التي حققت معدل نمو بلغ 22%، ومنتجات البلاستيك والمطاط التي حققت نمواً بلغت نسبته 15%، والأحبار والدهانات بنسبة نمو 13%، والكيماويات المتنوعة بنسبة نمو 12%، ومنتجات الزجاج بنسبة نمو بلغ 2%.

وأشار بيان المجلس إلى أن أكبر 10 أسواق استقبلت صادرات القطاع تمثلت في تركيا التي احتلت المرتبة الأولى بإجمالي قيمة تصديرية بلغت 263 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة 167 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بقيمة 105 ملايين دولار، ويليها فرنسا بقيمة 99 مليون دولار، ثم إسبانيا بإجمالي قيمة تصديرية بلغت 98 مليون، وفرومانيا بقيمة 89 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 78مليون، وبلجيكا بقيمة 69 مليون دولار، والسودان بقيمة 69 مليون دولار، والمغرب بقيمة 64 مليون دولار.

وحققت قطاعات الأسمدة، ومنتجات البلاستيك واللدائن، والكيماويات الغير عضوية من أهم المنتجات التي صدرت القطاع العديد من الأسواق التي سعت لاستيراد احتياجتها من أسواق بديلة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي انعكست على معدلات نمو صادرات القطاع لها خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفقا للبيان.