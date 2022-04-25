مصادر: توقف مفاوضات "الفحم للكوك" مع فاش ماش وتمهيد لإعلان مصير الشركة

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدران لمصراوي، إن مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة فاش ماش الأوكرانية، والتي كانت تهدف للتوصل لتسوية ودية مع شركة النصر لفحم الكوك، بشأن إنهاء تعاقد لتطوير بطارية فحم جديدة للمصنع، توقفت دون التوصل لاتفاق.

وكانت الشركتان وقعتا اتفاقا في 2018 لتوريد بطارية جديدة للشركة، بقيمة نحو 100 مليون دولار، وقدمت بموجبه الشركة الأوكرانية خطاب ضمان.

وبدأت النقاشات بين الطرفين، ديسمبر الماضي، في حين تدرس الحكومة موقف شركة النصر لفحم الكوك من التصفية.

وأوضح أحد المصادر، وهو مطلع على التفاصيل، أن الحرب الروسية الأوكرانية هي أحد العوامل في توقف المفاوضات، لكن أيضًا اختلاف وجهات نظر الطرفين تصعب التوصل لنقطة اتفاق.

وأضاف: "الشركة الأوكرانية ترى أن لها مستحقات لدى شركة الكوك لأنها بدأت تنفيذ تعاقد ثنائي، لكن الوزارة ترى أن الشركة ليس لها أي حقوق لأنها لم تفعل بنود التعاقد من الأساس، وهذا أصل الخلاف، ولهذا ونتيجة تداعيات الحرب توقف التفاوض".

وقال مصدر آخر، إن "المحادثات كانت تستهدف إنهاء التعاقد وديا قبل إعلان مصير شركة الكوك".

ووفقا للمصدر فإن إعلان مصير الفحم للكوك، مرتبط بعدة عوامل، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب لها.

وكان مصدر، مطلع على تفاصيل العقد، قال لمصراوي سابقا، إن شركة "فاش ماش" تطالب بتعويضات عن مصروفات أنفقتها في سبيل تنفيذ العقد، حيث أنها متضررة من فسخ التعاقد، لكنه أشار إلى أن الشركة أبدت حسن النية في عدم اللجوء إلى تحكيم دولي.

وتواجه شركة النصر لفحم الكوك، تحديات إنتاج كبيرة خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب المصرية – المستهلك الأساسي لمنتجاتها في السوق المحلي.

ومنذ إعلان تصفية الحديد والصلب، تلوح في الأفق سيناريوهات تصفية النصر لفحم الكوك، في حال عدم وجود جدوى من استمرار إنتاج الفحم.

وتمتلك الشركة، 4 مصانع، تتضمن مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات ، والوحدة متعددة الأغراض

وأنشئت الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنا، بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ الإنتاج عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك وتم أنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويا ً ليكون الطاقة الانتاجية للبطاريات الاربع 1.6 مليون طن سنوياً.

وتعمل شركة النصر لصناعة الكوك، في إنتاج الكوك والمنتجات الكيماوية الأساسية والأسمدة الآزوتية، ويبلغ عدد العمالة أكثر من 1200 عامل.