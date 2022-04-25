في يوم شم النسيم.. تراجع أسعار البيض بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البيض، بينما تباينت أسعار الدواجن واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.82 جنيه، بزيادة 59 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.18 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 47.68 جنيه، بتراجع 1.91 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.45 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.16 جنيه، بتراجع 8.78 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 63.81 جنيه، بتراجع 1.24 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 158.24 جنيه بتراجع 90 قرشا.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 160.51 جنيه بزيادة 3.76 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 148.29جنيه، بتراجع 4.25 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 162.07 جنيه بزيادة 1.38 جنيه.