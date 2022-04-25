Masrawy logo white

إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

10:07 ص الإثنين 25 أبريل 2022
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

سوق خضار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي، والفراولة بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة، بالعبور مقارنة بأسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و9.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1 و2.25 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 7 و8 جنيهات.
الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.
الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الفراولة بين 4 و6 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.
البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
سوق العبور أسعار الخضروات سعر الطماطم سعر البطاطس الفاكهة

الخبر التالى:

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور في يوم شم النسيم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا