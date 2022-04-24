المشاط تبحث التعاون المشترك مع مؤسسات لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات مؤسسة BookField لإدارة الأصول، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

والتقت الوزيرة مع مارك كارني، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمار في مؤسسة "BookField" لإدارة الأصول، حيث تناولت خلال اللقاء الحديث حول التعهدات العالمية بتعزيز العمل المناخي وضرورة توافر مصادر التمويل للدول النامية والناشئة لتنفيذه طموحاتها الوطنية.

كما تحدثت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية المقرر انعقاده خلال العام الجاري، لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المجتمع الدولي وأفريقيا حول تمويل التنمية المستدامة.

و"BookField" هي مؤسسة دولية تمتلك أصولا مدارة بنحو 690 مليار دولار، وتعمل على توفير الحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص على تحقيق أهداف العمل المناخي.

كما بحثت الوزيرة مع مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وعدد من مسئولي المؤسسة، البرامج الجديدة للمؤسسة في مجال تعزيز العمل المناخي، والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإطلاق صندوق التكنولوجيا النظيفة.

واستعرضت المشاط، مع مسئولي المؤسسة المباحثات الجارية لتعزيز جهود التمويل المبتكر، بهدف زيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير التمويل لجهود العمل المناخي، لاسيما في ظل التحديات الحالية والتي قد تؤثر على مستهدفات الدول بشأن تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتأسست مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ في عام 2008، وتعد إحدى آليات التعاون متعدد الأطراف لتمويل المناخ لاسيما في الدول النامية، ويبلغ حجمها 1.5 مليار دولار، حيث تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على إتاحة أدوات تقليل المخاطر للمستثمرين وتوسيع نطاق حلول العمل المناخي.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.