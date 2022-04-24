موسم الأعياد ينشط مبيعات محلات الأحذية رغم ارتفاع الأسعار



كتبت- شيرين صلاح:

قال خليفة هاشم عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن موسم الأعياد نشط مبيعات محلات الأحذية والشنط في الأسواق خلال الأيام الحالية.

وأضاف هاشم، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار هذا العام إلا أن الإقبال على الشراء على جميع الفئات الجميع للأحذية.

وذكر هاشم، أن أسعار الأحذية والشنط شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 40 و50% هذا العام بعد زيادة الخامات وأسعار الشحن.

وكانت أسعار الخامات شهدت ارتفاعًا بنسبة 20% خلال الموسم الشتوي الماضي، بحسب قول شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، وتسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن

ووفقا لقول هاشم، فإن مبيعات الأيام الحالية أفضل من الشهر الماضي، مع توقعات بتحسن أكثر بالمبيعات مع اقتراب عيد الفطر.