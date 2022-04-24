بيتكوين تعود لأقل من 40 ألف دولار مع تلميحات الفيدرالي بشأن رفع الفائدة

كتب- مصطفى عيد:

عادت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى التراجع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى تحت مستوى 40 ألف دولار، وذلك بعد أن كانت اقتربت في وقت سابق من تعاملات آخر أسبوع من مستوى 43 ألف دولار.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، وصل سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 39765 دولارا مستقرا تقريبا على كان عليه قبل 24 ساعة.

ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى نحو 756.4 مليار دولار، وهو ما سجلت معها القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة ككل نحو تريليون و845.8 مليار دولار.

وبحسب فوربس، انخفض سوق العملات المشفرة خلال اليومين الماضيين في ضوء تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول، في حلقة نقاش في صندوق النقد الدولي، أعاد باول التأكيد على تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم بأي ثمن، وحذر من المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في أقرب وقت في الشهر المقبل.

وقال باول منذ أيام: "من المناسب من وجهة نظري التحرك بسرعة أكبر قليلاً ... أود أن أقول إن 50 نقطة أساس ستكون مطروحة على طاولة اجتماع مايو".

ووفقا لفوربس يعتقد محللو بنك جولدمان ساكس أن تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لها تأثيرًا قويًا على العملات المشفرة، وكتب جولدمان ساكس في مذكرة: "لن تكون هذه الأصول محصنة ضد قوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تشديد البنك المركزي النقدي".

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 10019 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.