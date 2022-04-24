تراجع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية الأخرى، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و41 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البوري بين 42 و52 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا بين 65 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.