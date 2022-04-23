ارتفاع البلطي والمكرونة والجمبري.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

وارتفع سعر كيلو البوري، 6 جنيهات ليتراوح بين 67 و81 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 40 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.