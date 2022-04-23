ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت – دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 5 جنيهات ببداية تعاملات اليوم، مقارنة بأمس.

وكان سعر الجرام الذهب تراجع بقيمة أكثر من 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1229 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.03% بنهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- إلى 1931.6 دولار للأوقية، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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