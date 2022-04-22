ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار البيض بشكل طفيف، مقابل أسعار أمس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.64 جنيه، بزيادة 40 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 55.62 جنيه، بزيادة 2.62 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 50.47 جنيه، بزيادة 3.3 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.71 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 65.39جنيه، بتراجع 26 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.95 جنيه، بتراجع 6 قروش.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 152 جنيهًا، بزيادة 2 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 133.3 جنيه، بتراجع 6.3 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 149.56 جنيه، بزيادة 1.87 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 161.25 جنيه، بزيادة 3 جنيه.