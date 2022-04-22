تراجع كبير في أسعار الحديد وارتفاع الأخشاب في نهاية الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال تعاملات نهاية الأسبوع، كما تراجعت أسعار الخشب، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19494 جنيهًا، بتراجع 142.7 جنيه.

سعر حديد عز للطن: 20015 جنيهًا، بتراجع 189.3 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1553.3 جنيه، بزيادة 82.5 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2876.9 جنيه، بزيادة 57 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 11531 جنيهًا، بتراجع 3688.8 جنيه.

سعر الخشب الأبيض للطن: 6706 جنيهات، بتراجع 2864 جنيها.