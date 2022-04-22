Masrawy logo white

إعلان

تراجع كبير في أسعار الحديد وارتفاع الأخشاب في نهاية الأسبوع

10:08 ص الجمعة 22 أبريل 2022
تراجع كبير في أسعار الحديد وارتفاع الأخشاب في نهاية الأسبوع

أسعار الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة – مصراوي:

واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال تعاملات نهاية الأسبوع، كما تراجعت أسعار الخشب، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19494 جنيهًا، بتراجع 142.7 جنيه.

سعر حديد عز للطن: 20015 جنيهًا، بتراجع 189.3 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1553.3 جنيه، بزيادة 82.5 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2876.9 جنيه، بزيادة 57 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 11531 جنيهًا، بتراجع 3688.8 جنيه.

سعر الخشب الأبيض للطن: 6706 جنيهات، بتراجع 2864 جنيها.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار الأخشاب مواد البناء
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا