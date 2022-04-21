الطن قفز 3 آلاف جنيه خلال أبريل.. ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعات متتالية ليرتفع بنحو 3000 جنيه للطن خلال شهر أبريل.

وأضاف عمران، لمصراوي، أن سعر طن الدقيق جملة يتراوح بعد الزيادة بين 11 و12 ألف جنيه في سوق الجملة، مقابل 8 و9 آلاف جنيه الشهر الماضي، ليباع للمستهلك بسعر بين 13 و14 جنيها للكيلوجرام من الدقيق السائب، ويصل حتى 16 جنيهًا بالأسواق للكيلو المعبأ باختلاف الأنواع والماركات.

واتفق معه، حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، قائلا إن سعر طن الدقيق الحر الفاخر 72%، ارتفع إلى 10700 جنيه ويصل حتى 11 ألف جنيه في سوق الجملة، ويباع الكيلو في الأسواق بسعر بين 12 و14 جنيها باختلاف الأنواع والجودة.

وأرجع عمران ارتفاع أسعار الدقيق إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى زيادة أسعار المكرونة بنسبة 25% بالأسواق، أي بنحو 1.5 جنيه في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليصل سعره 7 جنيهات مقابل 5.5 جنيه قبل الزيادة، بحسب عمران.

وأوضح عمران أن سعر كرتونة المكرونة جملة قفز إلى 115 جنيها مقابل 88 جنيها قبل الزيادة.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف الكثير من إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.