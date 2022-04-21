صعود الطماطم وهبوط الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

تبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف الخضروات والفاكهة بين 1.5 جنيه وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والخيار الصوب، والخيار البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 و10.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا

الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 7 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.