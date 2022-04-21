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تراجع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

10:19 ص الخميس 21 أبريل 2022
تراجع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

سوق السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر كيلو البوري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 65 و75 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.
وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 40 و41 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 40 جنيها و100 جنيه.
وبقي سعر كيلو الفيليه البلطي ثابتا بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

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