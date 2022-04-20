المواد الغذائية: 10% زيادة في أسعار الحلاوة الطحينية والعسل الأسود

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحلاوة الطحينية والعسل الأسود ارتفعت في الأسواق منذ بداية الشهر الجاري بنحو 10% مقارنة بمستوياتها الشهر الماضي.

وأرجع المنوفي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإنتاج وارتفاع بعض المدخلات كالسكر والتعبئة والتغليف.

وأوضح أن سعر الجملة لكرتونة الحلاوة، التي تحتوي على 12 عبوة وزن 615 جراما، وصل إلى نحو 420 جنيها مقابل 385 جنيها قبل الزيادة.

وأشار المنوفي إلى أن سعر كرتونة العسل الأسود، التي تحتوي على 24 عبوة بوزن 350 جراما، ارتفع إلى 260 جنيها، مقابل 240 جنيها.

وأضاف أن السوق يشهد زيادة عدد كبير من الأصناف والسلع الغذائية خلال الفترة الماضية، منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

ونصح المنوفي المواطنين بالشراء من معارض "أهلا رمضان" والمنافذ التي توفرها الدولة، والتي تشهد انخفاضا كبيرا في أسعار المنتجات المتوفرة بها مقارنة بأسعار السوق الحر.