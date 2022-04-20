11 % تراجعا في إنتاج الذهب من منجم السكري خلال الربع الأول من 2022

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية، المسؤولة عن إنتاج الذهب بمنجم السكري في مصر، عن تراجع إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة، في تقريرها ربع السنوي الصادر اليوم الأربعاء، والمنشور على موقعها الإلكتروني، أن إنتاج الذهب من منجم السكري وصل إلى 93.1 ألف أوقية خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل نحو 104 آلاف أوقية في نفس الفترة من عام 2021.

وأوضحت أنه بالمقارنة على أساس ربع سنوي، تراجع إنتاج الذهب خلال الربع الأول بنسبة 13.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021.

وباعت الشركة نحو 92.6 ألف أوقية من الذهب المنتج خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 106.6 ألف أوقية في نفس الفترة من عام 2021 بانخفاض نسبته 13.1%.

وحققت الشركة عائدات بقيمة 174.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 189.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بانخفاض نحو 8.1%.

وقالت الشركة، في تقريرها، إنه بموجب شروط اتفاقية امتياز السكري، حصلت الحكومة المصرية على 5.5 مليون دولار أمريكي من مدفوعات الإتاوة، واستلمت 8.5 مليون دولار من مدفوعات الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعتبر منجم السكري للذهب، أول وأكبر منجم ذهب حديث في مصر، بالإضافة إلى أنه أحد أكبر المناجم المنتجة في العالم.

وقالت الشركة إنه منذ أن بدأ الإنتاج في عام 2009، أنتج السكري حوالي 5 ملايين أوقية من الذهب، واليوم يبلغ عمر المنجم المتوقع 12 عامًا.