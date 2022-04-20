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موسم الأعياد ينعش مبيعات محلات الملابس الجاهزة بالأسواق

11:31 ص الأربعاء 20 أبريل 2022
موسم الأعياد ينعش مبيعات محلات الملابس الجاهزة بالأسواق

سماح هيكل عضو شعبة الملابس

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كتبت- شيرين صلاح:

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات محلات الملابس تشهد انتعاشه بالأسواق خلال الفترة الحالية، على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وأضافت هيكل، أن موسم أعياد الأقباط والمسلمين السبب وراء انتعاش مبيعات الملابس هذا الموسم.

وذكرت عضو شعبة الملابس، أن المبيعات خلال موسم الأعياد هذا العام أفضل من مبيعات العاميين الماضيين.

وشهدت أسعار الملابس الصيفية هذا العام ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 40%، مع اختلاف الخامة والقطعة، وفقا لقول عضوة شعبة الملابس.

وبحسب هيكل، فإنه على الرغم من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية إلا أن "الإقبال على الشراء من جميع الفئات العمرية جيد، نظراً لوجود قطع بخامات وأسعار مختلفة تناسب القدرة الشرائية للمواطن".

وتتوقع هيكل استمرار الانتعاش في مبيعات محلات الملابس خلال الموسم الصيفي.

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