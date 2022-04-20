أسعار الخضروات والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت-شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و4.25 جنيه.

البصل بين 1 و2 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بطيخ ( 4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.