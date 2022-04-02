يفتح مجانًا.. تفاصيل سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر

كتبت-منال المصري:

أعلنت بنوك عاملة في مصر بينهم بنكي الأهلي ومصر المشاركة في مبادرة فتح حسابات التوفير مجانًا ودون قيود إيداع على الحد الأدنى لفتح الحساب من غدا الأحد بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في أبريل من كل عام.

وستعمل البنوك على إصدار حسابات توفير دون أي مصاريف إدارية، وإلغاء قيود الحد الأدنى لرصيد الحساب، وإصدار بطاقات خصم مباشر مجانا للعملاء الجدد من غدا ولنهاية شهر أبريل وفقا للمبادرة بشرط توافر بطاق شخصية وتكون سارية.

وكان البنك المركزي حدد أمام البنوك 6 فعاليات لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا المعروفة باسم (مبادر الشمول المالي) بهدف جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتضمنت اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، والادخار في أكتوبر، وذوي الهمم في ديسمبر.

ويقدم البنك الأهلي 4 أنواع من حسابات التوفير، أما بنك مصر3 أنواع من حسابات التوفير أبرزهم الحساب العادي من سن 21 عاما إلى فوق متاح، ثم حساب للشباب من سن 16 عاما، وحساب أصحاب المعاشات، وذلك لتحقيق مستهدفات المركزي حساب مصرفي لكل مواطن تحت أسم (الشمول المالي).

ويقدم البنكان لكل عميل بعد فتح حساب التوفير كارت خصم مباشر (دبت)، للتعامل على عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، وكذلك إصدار محفظة ذكية مجانا بشرط طلب العميل الاشتراك فيها دون احتساب أي مصاريف.

ويقدم "مصراوي" تفاصيل الفائدة المطبقة على أنواع حسابات التوفير في بنكي الأهلي المصري ومصر بمناسبة إيقاف الرسوم علي فتح الحسابات، ودون حد أدني لرصيد الحساب لكافة العملاء الجدد خلال شهر أبريل:

البنك الأهلي المصري يقدم 4 أنواع من الحسابات:

1-حساب التوفير العادي ذو الشرائح:

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

يتراوح سعر الفائدة بين 3% سنويا و3.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و3.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و3.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4% سنويا على العائد الشهري، و4.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

2-حساب توفير المستقبل:

يقدم للشباب من سن 16 عاما إلى 50 عاما، ودون مصاريف على مدار العام ولكن في الشمول المالي يتم الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

سعر الفائدة: يتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي.

3-حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز:

تتراوح نسب الفائدة حسب قيم شريحة الحساب:

من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: 5.25% سنويا.

من فوق 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: 4.25% سنويا.

من فوق 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: 3.5% سنويا.

أكثر من 100 ألف جنيه: 3% سنويا.

4-حساب توفير المعاش:

يصرف فوائد سنوية بنسبة 5.25%.

بنك مصر:

الشريحة الأولى تبدأ من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

تتراوح بين 3% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحةً الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه:

نسبة الفائدة 3.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحة الثالثة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه:

نسبة الفائدة 3.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه:

سجلت الفائدة 4.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه:

نسبة الفائدة 4.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و5.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

2-حساب التوفير للشباب:

سن العميل: من 16 عاما إلى 30 سنة فوق هذا السن يتحول للحساب العادي.

يتميز بارتفاع الفائدة المقدمة عليه على المبالغ الصغيرة، وكذلك بخفض الحد الأدنى لاحتساب العائد بهدف تحفيز الشباب على الادخار.

من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويا للعائد السنوي.

وأكثر من 20 ألف جنيه يتم احتسابه مثل حساب التوفير العادي.

3-الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري:

من ألف جنيه فأكثر نسبة الفائدة: 3% سنويا.