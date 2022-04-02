تجنبًا للنزول في رمضان.. تطبيقات ذكية لشراء البقالة والسلع عبر الهاتف

كتب-علاء حجاج:

تسهل تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التجارة الإلكترونية من عمليات شراء البقالة، فمن خلال خطوات بسيطة عبر الهاتف المحمول يمكن الحصول على كافة احتياجاتك دون الحاجة للنزول خلال شهر رمضان.

وتكمن هذه التطبيقات المستهلكين من طلب احتياجاتهم من البقالة والسلع الغذائية في أي وقت.

ويرصد مصراوي أبرز هذه التطبيقات التي يمكن من خلالها شراء البقالة أو السلع الغذائية.

بريدفاست

واحد من التطبيقات المتخصصة في شراء منتجات البقالة، وانطلقت الشركة في 2017 كشركة مصرية ناشئة قبل أن تسهم إجراءات فيروس كورونا في انتشار خدماتها ونموها بشكل متزايد.

ومن خلال بريدفاست يمكنك الحصول على جميع مستلزمات البيت من خضروات، وبقالة، ومخبوزات، ولحوم مجمدة، ومنظفات، ومنتجات عناية شخصية، بالإضافة إلى العديد من الحلويات الشرقية الموسمية مثل البقلاوة والكنافة والبسبوسة في شهر رمضان والكحك في العيد.

مرسول

هي شركة ناشئة سعودية توسعت في السوق المصري منذ عدة سنوات، يقدم تطبيق مرسول خدمة التوصيل لأي شيء بشكل أساسي، كذلك يقدم خدمات السوبر ماركت، ومن خلال التطبيق يمكنك الاختيار ما بين مندوبي التوصيل وتقوم بالاتفاق على السعر معه دون فرض سعر محدد من التطبيق.

مواقع التجارة الإلكترونية

تتيح مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون وجوميا ونون طلب وتوصيل منتجات البقالة والسوبر ماركت عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لهم.