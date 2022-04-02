وزير الاتصالات: نسعى إلى استكمال الاتساق التشريعي لقطاع تكنولوجيا المعلومات

كتب-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن وزارة الاتصالات مستمرة في العمل في كافة محاور الاستراتيجية والتي تتناغم مع استراتيجية جمعية اتصال.

جاء ذلك على هامش احتفال "اتصال" بعيدها السنوي الثامن عشر وتشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس حسام مجاهد رئيس شركة IPMagix، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتدعيم وتقوية البنية التحتية المعلوماتية واكتمال الاتساق التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف المحاور التنموي للقطاع تحقيق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات ورعاية الإبداع وخلق مجتمع قادر على الفكر والإبداع والتنمية البشرية القائمة على بناء الإنسان المصري.

وأضاف طلعت أن منظمة اتصال تلعب دور هام في قطاع تكنولوجيا المعلومات وأبرزها دور جمعية اتصال، وهناك تعاون متصل بينها وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والجهات التابعة لها.

بين طلعت أن الوزارة مستمرة في دعم المسيرة التنموية لكل القطاعات خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات باتت هي القاسم المشترك في كل المشروعات القائمة وما تقوم به الدولة المصرية من نشاط واضح وملحوظ في منظومة التحول الرقمي وهو ما أهلها اليوم إلى أن يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات التي تحقق نمو في مصر.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الشركة الفائزة بجائزة الدكتور طارق كامل للإبداع وريادة الأعمال وفازت بها شركة Seavo بجائزة قدرها 100 ألف جنيه مصري بعد أن تقدم لهذه الجائزة 140 شركة واختارت لجنة التحكيم شركة Seavo لهذه الجائزة.

كما كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور حازم الطحاوي على ما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس إيجابًا على أعمال الجمعية والشركات الأعضاء.

واستعرض حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال في كلمته استراتيجية الجمعية خلال الفترة من 2022 حتى 2026 والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أبرزها: الابداع، تطوير وتنمية الصناعة، التحول الرقمي للدولة المصرية.