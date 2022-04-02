تراجع سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بسعره أمس، مع تراجع سعر المعدن عالميًا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 643 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 827 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 965 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس إلى 1928.2 دولار للأوقية، بانخفاض 1.3%.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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