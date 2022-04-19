ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع التعاملات المسائية، وزاد الجرام 3 جنيهات جديدة مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 699 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 898 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1048 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1198 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء حتى تعاملات المساء بتوقيت القاهرة، إلى نحو 1960 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.97%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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