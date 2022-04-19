بدء صرف مرتبات أبريل غدًا.. تعرف على مواعيد الصرف للوزارات

تبدأ وزارة المالية، غدا الأربعاء، صرف مرتبات شهر أبريل، في موعد مبكر عن المواعيد الشهرية المتعارف عليها، تزامنا مع أعياد الأقباط وشم النسيم واقتراب عيد الفطر.

وبدءا من مرتبات شهر أبريل سيتم صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تم التعجيل بصرفها للمساهمة في التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

وتطالب وزارة المالية، الموظفين بالالتزام باليوم المخصص لجهة العمل لمنع التزاحم، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع ماكينات الصراف الألي.

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