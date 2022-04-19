تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 39 و42 جنيها.

وانخفض سعر كيلو البوري جنيهين، ليتراوح بين 75 و83 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و70 جنيها.

وبقي سعر كيلو الفيليه البلطي ثابتا بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيها و180 جنيها.