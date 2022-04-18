قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر خلال التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر الارتفاع خلال التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع ارتفاع سعر المعدن عالميًا، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 7 جنيهات خلال منتصف التعاملات، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية وتصبح قيمة الزيادة للجرام حتى الآن 15 جنيهًا.

وتوقع نجيب مزيد من الارتفاع في سعر الجرام خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 693 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 891 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1040 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1996 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.92%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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