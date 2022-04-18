مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 10724 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.58%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 51.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 66.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% إلى مستوى 10707 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين.