المالية: 25 مايو آخر موعد لطلبات تأهيل المستثمرين بمشروع الألف مدرسة



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين في مارس الماضي ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، على أن يكون يوم 25 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن ذلك يأتي بعد أن شهدت المرحلة الثانية من المشروع إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم في المشاركة بهذه المرحلة.

وذكر أن المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس "المشاركة المتميزة للغات" يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات.

وأوضح الوزير أن هذه المدارس توفر أيضا الدراسة بمصروفات منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" في مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة،

وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" ومن بينها مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات.

وأضاف أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار حنورة إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس "المشاركة المتميزة للغات" الذين يسعون لضمان مستوى تعليمي مرتفع لأبنائهم، يتماشى مع الدخل المتوسط.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات التنموية منها: "تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والموانئ الجافة".