قفزة في سعر البوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البوري 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 75 و85 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.

وبقي سعر كيلو الفيليه البلطي ثابتا بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.