الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أقل مستوى في 5 سنوات (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات خلال عام 2021.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في عام 2020، بتراجع 12.5%.

ويأتي ذلك بعد أن حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021، بحسب بيان أصدره البنك المركزي مؤخرا.

وقال المركزي إن ذلك جاء بعد أن شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2021 وهو ما يعود لعدة أسباب منها:

1- ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.4 مليار دولار (منها 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).

2- زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار لتسجل 340.8 مليون دولار.

3- ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار لتسجل 409.2 مليون دولار.

4- تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار.

وأشار المركزي إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021 مقابل صافي تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2020، وهو ما جاء كمحصلة للآتي:

1- ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار.

2- انخفاض إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليارات دولار).

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال آخر 5 سنوات وفقا لتحليل مصراوي لبيانات البنك المركزي.